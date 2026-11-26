В четверг, 26 ноября, сборные Украины и Португалии встречались в девятом туре отбора на ЧМ-2027 по баскетболу.

Уже со старта стало очевидно, что игра будет непростой. Команды активно обменивались очками, и в итоге первая четверть завершилась при счете 25:25.

Во второй, наконец, сборной Украины удалось выйти вперед и закрепить свое преимущество, однако перед финальным отрезок впереди были уже португальцы.

Окончание поединка также вышло сложным для обеих команд, до последнего победитель не был определен. В самом конце именно у Португалии хватило сил на финальный рывок, который и гарантировал ей победу.

В воскресенье, 29 ноября, нашей команде предстоит поединок против сборной Черногории.

Баскетбол. Отбор на чемпионат мира-2027 (мужчины)

Португалия - Украина 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)

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