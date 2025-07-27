Сайнс присоединился к трио стартующих с пит-лейн на Гран-при Бельгии

Четверо пилотов начнут Гран-при Бельгии с пит-лейн. Пилот Уильямс Карлос Сайнс сменил 15-е место на стартовой решетке на боксы, сообщает официальный X ФИА.

После неудачной квалификации британская конюшня изменила настройки болида в режиме "закрытого парка". Как следствие, Сайнс будет стартовать с пит-лейн. Компанию ему там составят Фернандо Алонсо, Андреа Антонелли и Льюис Хэмилтон.

В нынешнем сезоне Сайнс набрал 16 очков. Лучший результат испанского гонщика – 8-я позиция в Саудовской Аравии и Эмилии-Романьи. В прошлом году он финишировал в чемпионате пятым.

Тем временем конюшня Кадиллак согласовал первый контракт на сезон-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!