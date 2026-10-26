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Баскетбол

Джейлена Уильямса вынесли на носилках после тяжелой травмы

Оклахома-Сити обыграла Клипперс, но потеряла одного из лидеров команды.
Вчера, 08:30       Автор: Сергей Носенко
Джейлен Уильямс / Getty Images
Джейлен Уильямс / Getty Images

Защитник Оклахома-Сити Тандер Джейлен Уильямс получил тяжелую травму левой ноги в матче регулярного чемпионата НБА против Лос-Анджелес Клипперс. Баскетболиста вынесли с площадки на носилках.

Инцидент произошел в концовке встречи, когда до конца оставалась 1 минута 14 секунд. Уильямс направлялся к кольцу, но после контакта с соперниками неудачно приземлился, и его левая нога неестественно согнулась.

Уильямса вынесли с площадки на носилках. Перед тем как покинуть паркет, баскетболист показал болельщикам два больших пальца вверх.

После матча главный тренер Тандер Марк Дэйно заявил, что команда тяжело переживает произошедшее. По его словам, дополнительная информация о состоянии игрока должна появиться в понедельник.

Лидер Оклахома-Сити Шай Гилджес-Александер, набравший в этой встрече 34 очка, не смог сдержать слез, говоря о травме партнера.

"Мне просто жаль его. Очевидно, что без такого игрока нам будет тяжело. Но он вернется еще сильнее, и мы в этом уверены. Нам просто нужно удержать позиции до его возвращения", — сказал Гилджес-Александер.

В прошлом сезоне Джейлен Уильямс пропустил значительную часть чемпионата из-за различных травм, но сыграл важную роль в завоевании Тандер чемпионского титула НБА в 2025 году.

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