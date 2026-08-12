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Автоспорт

Уильямс хочет удержать своего пилота

Собираются предложить контракт с увеличенной зарплатой, чтобы сохранить испанца.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Сайнс может покинуть Уильямс после сезона‑2026. Об этом сообщает Autosprint.

Отмечается, что испанец пока не определился с будущим, несмотря на предложение команды с зарплатой около 30 млн евро в год.

При этом менеджмент Серхио Переса уже ведёт переговоры с Уильямсом о возможном переходе мексиканца в 2027 году, если Сайнс покинет команду.

Как добавляет источник, сам Сайнс заявил, что спокойно примет решение о своём будущем во время летнего перерыва.

Тем временем Феррари планирует изменить не свой состав пилотов на сезон‑2027, а свой мотор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Карлос Сайнс

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