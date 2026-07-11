Сайнс обеспокоен отсутствием прогресса Уильямс

Пилот Уильямса Карлос Сайнс признался, что обеспокоен отсутствием прогресса после обновлений болида FW48.

По словам испанца, команда ожидала большего эффекта от технических новинок. Несмотря на то, что инженерам удалось заметно снизить вес шасси, отставание от лидеров продолжает увеличиваться.

Сайнс отметил, что особые надежды возлагались на новое переднее антикрыло, дебютировавшее на этапе в Сильверстоуне, пишет The Race.

Однако обновление не принесло ожидаемого прироста скорости, а сам болид по‑прежнему испытывает проблемы с балансом и аэродинамикой.

Тем временем Ред Булл шокирован запросами Ферстаппена.

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