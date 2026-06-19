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Автоспорт

Уильямс может потерять одного из пилотов

Карлос Сайнс хочет покинуть команду.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Уильямс Карлос Сайнс хочет покинуть команду, утверждает Planet F1.

Испанец недоволен положением команды и своим положением в ней, а потому рассматривает возможность ухода.

Наиболее вероятным сценарией может стать переход Сайнса в Ауди.

Напомним, что немецкий коллектив уже предлагал испанцу контракт в 2024 году, но тогда получил отказ. Сейчас в Ауди Хюлькенберг и Бортолето, имеющие контракты до 2027 года.

При этом Уильямс находится на восьмой строчке зачете с девятью очками, а Ауди - девятые лишь с двумя.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл ищет пути сохранения Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

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