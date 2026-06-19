Ред Булл может выкупить у Ферстаппена пункт о расторжении контракта
Ред Булл продолжает искать варианты сохранения Макса Ферстаппена в команде, пишет Bild.
Напомним, что у пилота есть пункт о расторжении контракта, если к Гран-при Венгрии он будет ниже второй строчки в личном зачете.
На днях Ферстаппен встретился с руководителями команды и Ред Булл, чтобы обсудить свое будущее.
Издание утверждает, что на этой встрече обсуждалась возможность выкупить пункт о расторжении контракта. Речь о десятках миллионов евро.
При этом владелец Ред Булл Чалерм Ювидья выступил за быстрое разрешении проблемы и выкуп пункта. А директора компании Оливер Минцлафф и Марк Матешиц выступили против. Они считают, что никто не должен быть выше Ред Булл.
Ранее также сообщалось, что также команды рассматривает передачу Ферстаппену контрольного пакета акций.
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