Реал готов продать Винисиуса при одном условии

Если стороны не договорятся о контракте, то с игроком попрощаются.

Вингер Реала Винисиус Жуниор может все еже покинуть клуб, ESPN.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов предложить 150 млн евро за бразильца. Такая сумма удовлетворит Реал.

Однако прежде мадридцы хотят провести последнюю встречу с игроком. Ему снова предложат продлить контракт, однако на условиях клуба.

Винисиус же требует себе намного больше, так как соглашение должно подчеркивать все то влияние, что он оказал на Реал после своего перехода.

Если контракт не будет продлен, Реал готов попрощаться с игроком за 150 млн евро.

Ранее также сообщалось, что хавбек Манчестер Сити может перейти в другой английский клуб.

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