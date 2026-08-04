росию допустили до Лиги наций-2027

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что росия примет участие в будущем розыгрыше Лиги наций.

Напомним, что FIVB отстранил росию еще в 2022 году, однако после отзыва рекомендаций МОК решил восстановить ее в правах.

При этом ранее заявлялось, что рф никак не сможет сыграть из-за сформированного календаря и формата турнира.

Однако федерация нашла решение и просто изменила формат турнира. Участие в Лиге наций-2027 возьмут не 18, а 19 команд. Как будет проходить турнир в таких условиях на данный момент неизвестно.

Также стоит отметить, что решение о допуске касается и мужской, и женской сборных. Украина также будет принимать участие в турнире обеими командами.

Напомним, что ранее сборная Украины проиграла свой первый матч в плей-офф Лиги наций.

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