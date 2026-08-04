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Известно, где состоится бой Джошуа – Фьюри

Организаторы продали мегафайт Америке.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Getty Images
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, вероятнее всего, пройдёт в США.

Как сообщает Boxingscene, организаторы практически отказались от идеи провести главное британское противостояние на лондонском Уэмбли.

Поединок ожидается в ноябре, однако проведение его в Великобритании оказалось под угрозой из‑за требований Турки Аль‑Аш‑Шейха и Netflix начать вечер бокса не раньше 2:00 ночи по местному времени ради максимальной мировой телеаудитории.

Отмечается, что такой график вызвал недовольство британских болельщиков и существенно осложнил организацию шоу на родине обоих боксёров.

Ранее Фрэнк Уоррен спрогнозировал, как завершится бой британских экс‑чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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