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Футбол

Другие клубы АПЛ хотят видеть Мудрика в своих составах

Украинец интересен Ковентри.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик может покинуть Челси уже этим летом.

Отмечается, что интерес к украинскому вингеру проявляют Ковентри и ещё несколько клубов АПЛ.

После завершения предсезонного турне Челси примет решение о будущем футболиста. Сам Мудрик рассчитывает определиться со своим статусом к середине августа.

Добавим, что одним из вариантов также остаётся аренда в Страсбур, который входит в систему владельцев Челси — консорциума BlueCo.

К слову, Флик намекнул на новую роль Ямаля в Барселоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Михаил Мудрик

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