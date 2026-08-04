Другие клубы АПЛ хотят видеть Мудрика в своих составах
Михаил Мудрик может покинуть Челси уже этим летом.
Отмечается, что интерес к украинскому вингеру проявляют Ковентри и ещё несколько клубов АПЛ.
Mykhailo Mudryk is drawing interest from several clubs now he's eligible to play football again.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2026
Mudryk will finish Chelsea's pre-season tour in Asia and then assess next steps.
Player hoping for clarity by mid-August on whether he's staying with the first team, being loaned or… pic.twitter.com/Sq4YkUQAPr
После завершения предсезонного турне Челси примет решение о будущем футболиста. Сам Мудрик рассчитывает определиться со своим статусом к середине августа.
Добавим, что одним из вариантов также остаётся аренда в Страсбур, который входит в систему владельцев Челси — консорциума BlueCo.
К слову, Флик намекнул на новую роль Ямаля в Барселоне.
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