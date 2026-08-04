Флик намекнул на новую роль Ямаля в Барселоне
Главный тренер Барселоны Ханс Флик рассказал на пресс-конференции о роли Ламина Ямаля в предстоящем сезоне.
Немецкий специалист заявил, что 19-летний испанец способен сыграть на позиции "ложной девятки", хотя сейчас команда больше рассматривает его в другой роли.
❗️ Hansi Flick habla sobre le '9': "Tengo total confianza en Deco. Sabemos que tenemos que hacer algo"— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 3, 2026
👀 "También depende de Ferran"
📽️ @perepunti pic.twitter.com/aO2S926MOr
Также по его словам, Ямаль уже выходил в центре атаки, а благодаря универсальности состава у Барселоны есть несколько вариантов.
Флик также отметил, что Энтони Гордон и Карим Адейеми могут играть как на обоих флангах, так и на позиции центрального нападающего.
Тем временем Бернарду Силва раскрыл главную причину перехода в Реал.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!