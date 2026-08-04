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Футбол

Флик намекнул на новую роль Ямаля в Барселоне

Рассматривает испанца в качестве ложной девятки.
Сегодня, 09:25       Автор: Валентина Чорноштан
Ханс Флик и Ламин Ямаль / Getty Images
Ханс Флик и Ламин Ямаль / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс Флик рассказал на пресс-конференции о роли Ламина Ямаля в предстоящем сезоне.

Немецкий специалист заявил, что 19-летний испанец способен сыграть на позиции "ложной девятки", хотя сейчас команда больше рассматривает его в другой роли.

Также по его словам, Ямаль уже выходил в центре атаки, а благодаря универсальности состава у Барселоны есть несколько вариантов.

Флик также отметил, что Энтони Гордон и Карим Адейеми могут играть как на обоих флангах, так и на позиции центрального нападающего.

Тем временем Бернарду Силва раскрыл главную причину перехода в Реал.

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