Флик намекнул на новую роль Ямаля в Барселоне

Главный тренер Барселоны Ханс Флик рассказал на пресс-конференции о роли Ламина Ямаля в предстоящем сезоне.

Немецкий специалист заявил, что 19-летний испанец способен сыграть на позиции "ложной девятки", хотя сейчас команда больше рассматривает его в другой роли.

❗️ Hansi Flick habla sobre le '9': "Tengo total confianza en Deco. Sabemos que tenemos que hacer algo"



👀 "También depende de Ferran"



📽️ @perepunti pic.twitter.com/aO2S926MOr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 3, 2026

Также по его словам, Ямаль уже выходил в центре атаки, а благодаря универсальности состава у Барселоны есть несколько вариантов.

Флик также отметил, что Энтони Гордон и Карим Адейеми могут играть как на обоих флангах, так и на позиции центрального нападающего.

Тем временем Бернарду Силва раскрыл главную причину перехода в Реал.

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