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Футбол

Де Йонга в Барселоне заменит марокканский защитник

Деку уже начал переговоры по Унаи.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
Аззедина Унаи / Getty Images
Аззедина Унаи / Getty Images

Барселона рассматривает полузащитника Жироны Аззедина Унаи в качестве возможной замены травмированному Френки де Йонгу.

Напомним, что нидерландец получил разрыв внутренней боковой связки правого колена на чемпионате мира и, по предварительным прогнозам, пропустит от пяти до шести месяцев.

Теперь же, по информации El Chiringuito TV, марокканец входит в число вариантов усиления центра поля, хотя интерес к нему также проявляют другие клубы.

Добавим, что главный тренер каталонцев Ханс Флик не впечатлён последними выступлениями де Йонга.

И уже по данным The Touchline, если Барселона получит выгодное предложение за полузащитника, клуб готов рассмотреть продажу нидерландского хавбека.

К слову, Артета прокомментировал слухи о Винисиусе, Альваресе и Дьокереше.

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