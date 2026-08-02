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Джейк Пол рассказал, почему нокаут от Джошуа не страшен

Не боится удара Эй-Джея.
Сегодня, 13:23       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Джейк Пол высказался в подкасте The Pivot Podcast о силе удара Энтони Джошуа.

Напомним, что в сентябре прошлого года Эй Джей сумел отправить в нокаут американского блогера-боксёра, сломав ему челюсть.

Он заявил, что пропущенный удар от британского супертяжеловеса оказался не таким болезненным, как многие считают: "Честно говоря, этот удар даже не болел".

По словам Пола, удар Джошуа не причинил ему сильной боли, а куда неприятнее, по его мнению, удариться пальцем ноги. При этом американец подчеркнул, что всегда воспринимал себя настоящим бойцом.

Ранее эксперт дал Усику совет, который может остановить его "последний танец".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

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