Джейк Пол рассказал, почему нокаут от Джошуа не страшен

Джейк Пол высказался в подкасте The Pivot Podcast о силе удара Энтони Джошуа.

Напомним, что в сентябре прошлого года Эй Джей сумел отправить в нокаут американского блогера-боксёра, сломав ему челюсть.

Он заявил, что пропущенный удар от британского супертяжеловеса оказался не таким болезненным, как многие считают: "Честно говоря, этот удар даже не болел".

По словам Пола, удар Джошуа не причинил ему сильной боли, а куда неприятнее, по его мнению, удариться пальцем ноги. При этом американец подчеркнул, что всегда воспринимал себя настоящим бойцом.

Ранее эксперт дал Усику совет, который может остановить его "последний танец".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!