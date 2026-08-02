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Автоспорт

Ауди отказалась от обновлений мотора

Заморозила разработку.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Аллан Макниш / Getty Images
Аллан Макниш / Getty Images

Гоночный директор Ауди Аллан Макниш заявил, что команда не планирует обновлять силовую установку до 2027 года.

По его словам, команда сосредоточена на грамотном распределении ресурсов между развитием шасси и двигателя, передаёт Motorsport.

Нужно учитывать, куда тратятся деньги. Нельзя потратить всё сразу, поскольку в таком случае вам не хватит средств на борьбу в дальнейшем. Поэтому нужно контролировать ожидания и мыслить в рамках не одного, а нескольких сезонов.

Напомним, что последние небольшие доработки мотора были внедрены в Барселоне, а следующее крупное обновление ожидается только в 2027 году.

К слову, бывший советник  Ред Булл разрушил надежды австрийской команды на титул в сезоне‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди

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