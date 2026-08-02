Ауди отказалась от обновлений мотора
Заморозила разработку.
Гоночный директор Ауди Аллан Макниш заявил, что команда не планирует обновлять силовую установку до 2027 года.
По его словам, команда сосредоточена на грамотном распределении ресурсов между развитием шасси и двигателя, передаёт Motorsport.
Нужно учитывать, куда тратятся деньги. Нельзя потратить всё сразу, поскольку в таком случае вам не хватит средств на борьбу в дальнейшем. Поэтому нужно контролировать ожидания и мыслить в рамках не одного, а нескольких сезонов.
Напомним, что последние небольшие доработки мотора были внедрены в Барселоне, а следующее крупное обновление ожидается только в 2027 году.
К слову, бывший советник Ред Булл разрушил надежды австрийской команды на титул в сезоне‑2026.
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