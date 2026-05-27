Боссы Ауди может поспособствовать уходу четырёхкратного чемпиона
В СМИ не раз появлялась информация о том, что Макс Ферстаппен может уйти из Формулы-1, если регламент на 2027 год не изменят. Об этом сообщает The Race.
Напомним, что нидерландский пилот недоволен машинами нового поколения и считает их слишком сложными в управлении.
Формуле-1 и ФИА не нравится, что четырехкратный чемпион может покинуть серию, и они хотят переубедить команды, чтобы осуществить реформу двигателей.
Однако Ауди выступает против этого, чем прибавляет проблем федерации. Добавим, что немецкий производитель не хочет переделывать мотор к 2027 году, поскольку это потребует дополнительных затрат после и без того вложенных миллионов.
