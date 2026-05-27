iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Боссы Ауди может поспособствовать уходу четырёхкратного чемпиона

ФИА и Формула-1 пытаються удержать Ферстаппена.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В СМИ не раз появлялась информация о том, что Макс Ферстаппен может уйти из Формулы-1, если регламент на 2027 год не изменят. Об этом сообщает The Race.

Напомним, что нидерландский пилот недоволен машинами нового поколения и считает их слишком сложными в управлении.

Формуле-1 и ФИА не нравится, что четырехкратный чемпион может покинуть серию, и они хотят переубедить команды, чтобы осуществить реформу двигателей.

Однако Ауди выступает против этого, чем прибавляет проблем федерации. Добавим, что немецкий производитель не хочет переделывать мотор к 2027 году, поскольку это потребует дополнительных затрат после и без того вложенных миллионов.

Ранее Ральф Шумахер объяснил лидерство Антонелли в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди ФИА Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Трое гонщиков вызваны к стюардам Трое гонщиков вызваны к стюардам
Представитель Мерседеса выиграл Гран-при Канады Представитель Мерседеса выиграл Гран-при Канады
Стало известно, согласились ли команды Формулы-1 сократить дистанцию Стало известно, согласились ли команды Формулы-1 сократить дистанцию
Ферстаппен упустил победу на 24 часах Нюрбургринга Ферстаппен упустил победу на 24 часах Нюрбургринга

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги конференций
просмотров
Свитолина не без проблем прошла во второй круг Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа14:48
Реал переплатит за Моуринью вдвое из-за выборов президента
Европа14:20
Альварес дал понять Атлетико, что хочет команду
13:48
Евролига ищет город, который примет "Финал четырёх" вместо Абу-Даби
Другие13:27
Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира
Европа13:10
Комо надеется сохранить аргентинца, который принадлежит Реалу
Формула 112:48
Боссы Ауди может поспособствовать уходу четырёхкратного чемпиона
Формула 112:18
Ральф Шумахер объяснил лидерство Антонелли
Бокс11:45
"Многое будет зависеть от кондиций": Гвоздик назвал ключевой фактор боя Ломаченко - Дэвис
Европа11:21
Сразу три гранда охотятся за хавбеком Челси
Теннис10:51
"Он излучал особую энергию": Синнер - о муже Свитолиной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK