Боссы Ауди может поспособствовать уходу четырёхкратного чемпиона

В СМИ не раз появлялась информация о том, что Макс Ферстаппен может уйти из Формулы-1, если регламент на 2027 год не изменят. Об этом сообщает The Race.

Напомним, что нидерландский пилот недоволен машинами нового поколения и считает их слишком сложными в управлении.

Формуле-1 и ФИА не нравится, что четырехкратный чемпион может покинуть серию, и они хотят переубедить команды, чтобы осуществить реформу двигателей.

Однако Ауди выступает против этого, чем прибавляет проблем федерации. Добавим, что немецкий производитель не хочет переделывать мотор к 2027 году, поскольку это потребует дополнительных затрат после и без того вложенных миллионов.

Ранее Ральф Шумахер объяснил лидерство Антонелли в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!