Ральф Шумахер объяснил лидерство Антонелли

Считает, что Расселл не справляется с давлением.

Эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер рассказал, как Кими Антонелли усилил давление на своего напарника Джорджа Расселла в борьбе за титул.

Бывший пилот Формулы-1 заявил, что итальянский пилот стал действовать как лидер серебряных стрел и постоянно прессингует Расселла, не давая ему расслабиться, передает F1 Oversteer.

Тем временем Джордж не справляется с психологическим давлением, что сказывается на его результатах на трассе, несмотря на скорость его болида.

Напомним, что после Гран-при Канады Антонелли увеличил свой отрыв от Расселла в общем зачете до 43 очков.

Ранее пилот Мерседеса получил штраф по итогам гонки в Монреале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!