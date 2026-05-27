Ральф Шумахер объяснил лидерство Антонелли

Считает, что Расселл не справляется с давлением.
Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер рассказал, как Кими Антонелли усилил давление на своего напарника Джорджа Расселла в борьбе за титул.

Бывший пилот Формулы-1 заявил, что итальянский пилот стал действовать как лидер серебряных стрел и постоянно прессингует Расселла, не давая ему расслабиться, передает F1 Oversteer.

Тем временем Джордж не справляется с психологическим давлением, что сказывается на его результатах на трассе, несмотря на скорость его болида.

Напомним, что после Гран-при Канады Антонелли увеличил свой отрыв от Расселла в общем зачете до 43 очков.

Ранее пилот Мерседеса получил штраф по итогам гонки в Монреале.

