Антонелли шокировал деталями конфликта с Расселлом во время спринта

Выясняли отношения на трассе в Монреале, а затем в боксах.

В субботу, 23 мая, в рамках Гран-при Канады прошел спринт, в котором пилоты Мерседеса на трассе создали серьезное противостояние.

Расселл стартовал первым, Антонелли - вторым. На первых кругах всё шло спокойно, но затем Кими попытался атаковать своего напарника и после жесткой обороны со стороны напарника оказался на траве, повредив шины.

Итальянский гонщик призывал, чтобы Джордж получил штраф за свои действия на трассе, однако директор Мерседеса успокоил своего подопечного.

"Да, разумеется, мы все обсудили с Джорджем Расселлом и Тото Вольффом, теперь все ясно. Мы прояснили ситуацию в отношении гонок. Мы признали свои ошибки, и в гонках, очевидно, можем свободно бороться друг с другом – но при этом, разумеется, должны действовать уважительно", - цитируют Кими издание Autoracer.

Ранее Рейсинг Буллз была оштрафована более чем на 25 тысяч евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!