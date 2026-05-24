iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Антонелли шокировал деталями конфликта с Расселлом во время спринта

Выясняли отношения на трассе в Монреале, а затем в боксах.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли и Джордж Рассел / Getty Images
Кими Антонелли и Джордж Рассел / Getty Images

В субботу, 23 мая, в рамках Гран-при Канады прошел спринт, в котором пилоты Мерседеса на трассе создали серьезное противостояние.

Расселл стартовал первым, Антонелли - вторым. На первых кругах всё шло спокойно, но затем Кими попытался атаковать своего напарника и после жесткой обороны со стороны напарника оказался на траве, повредив шины.

Итальянский гонщик призывал, чтобы Джордж получил штраф за свои действия на трассе, однако директор Мерседеса успокоил своего подопечного.

"Да, разумеется, мы все обсудили с Джорджем Расселлом и Тото Вольффом, теперь все ясно. Мы прояснили ситуацию в отношении гонок. Мы признали свои ошибки, и в гонках, очевидно, можем свободно бороться друг с другом – но при этом, разумеется, должны действовать уважительно", - цитируют Кими издание Autoracer.

Ранее Рейсинг Буллз была  оштрафована более чем на 25 тысяч евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Гран-при Канады Джордж Рассел Андреа Кими Антонелли

Статьи по теме

Гран-при Канады: Расселл взял поул, Антонелли и Норрис - в тройке Гран-при Канады: Расселл взял поул, Антонелли и Норрис - в тройке
Мерседес отказал своему таланту в получении лицензии на Нюрбургринг Мерседес отказал своему таланту в получении лицензии на Нюрбургринг
Талантливый пилот Мерседеса может перейти в Феррари Талантливый пилот Мерседеса может перейти в Феррари
Костюк разгромила Селехметьеву на старте Ролан Гаррос Костюк разгромила Селехметьеву на старте Ролан Гаррос

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ и Серии А, последний тур АПЛ и Кубок Португалии
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии с Кливлендом
просмотров
УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Германия одержала победу над Австрией, Норвегия одолела Швецию
просмотров

Последние новости

Теннис13:42
Костюк разгромила Селехметьеву на старте Ролан Гаррос
Теннис13:30
Костюк стартовала с победы на Ролан Гарросе
Бокс13:15
Экс-соперник Усика считает ошибкой остановку боя между украинцем и Верховеном
Европа13:10
Байер может переманить тренера из АПЛ
Формула 112:51
Антонелли шокировал деталями конфликта с Расселлом во время спринта
Теннис12:30
Скандальный украинский теннисист сменил спортивное гражданство
Бокс12:20
"Рико явно лидировал на записках": Инсайдер взорвал сеть скандальным признанием
Украина11:46
В Киеве пострадал стадион имени Валерия Лобановского
Бокс11:28
Усика лишат титула WBC за отказ от боя с Кабайелом? Откровенный ответ Сулеймана
Бокс11:07
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK