Гран-при Канады: расписание и результаты

В Монреале пройдет девятый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Впервые в календаре Формулы 1 Гран-при Канады появился в 1967 году. С того момента гонка не проводилась лишь в пяти случаях (1975, 1987, 2009, 2020, 2021).

Первый заезд состоялся на автодроме Моспорт-Парк (1967, 1969, 1971-1977). Дважды пилоты ездили по автодрому Мон-Трамблан (1968, 1970).

Начиная с 1978 года Гран-при Канады неизменно проходит на искусственном острове Нотр-Дам, трасса на которой была переименована в честь легендарного Жиля Вильнева, который погиб в 1982 году.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон (по 7 побед), а рекордсменом среди команд является МакЛарен (13). На одну победу меньше у Феррари (12).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 70 кругов (305 270 м). Длина одного круга составляет 4361 м.

Конфигурация автодрома имени Жиля Вильнева

Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023

Пятница, 16 июня

20:30 - первая практика

Суббота, 17 июня

00:00 - вторая практика

19:30 - третья практика

23:00 - квалификация

Воскресенье, 18 июня

21:00 - Гран-при Канады

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.