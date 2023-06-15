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Гран-при Канады: расписание и результаты

В Монреале пройдет девятый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 18:23
Гран-при Канады / Getty Images
Гран-при Канады / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Впервые в календаре Формулы 1 Гран-при Канады появился в 1967 году. С того момента гонка не проводилась лишь в пяти случаях (1975, 1987, 2009, 2020, 2021).

Первый заезд состоялся на автодроме Моспорт-Парк (1967, 1969, 1971-1977). Дважды пилоты ездили по автодрому Мон-Трамблан (1968, 1970). 

Начиная с 1978 года Гран-при Канады неизменно проходит на искусственном острове Нотр-Дам, трасса на которой была переименована в честь легендарного Жиля Вильнева, который погиб в 1982 году.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон (по 7 побед), а рекордсменом среди команд является МакЛарен (13). На одну победу меньше у Феррари (12).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 70 кругов (305 270 м). Длина одного круга составляет 4361 м. 

Конфигурация автодрома имени Жиля Вильнева
Конфигурация автодрома имени Жиля Вильнева

Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023

Пятница, 16 июня

  • 20:30 - первая практика

Суббота, 17 июня

  • 00:00 - вторая практика
  • 19:30 - третья практика
  • 23:00 - квалификация

Воскресенье, 18 июня

  • 21:00 - Гран-при Канады

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Канады

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