Инженеры Мерседеса обнародованы новые детали схода Расселла на Гран-при Канады

На Гран-при Канады, на 30-м круге, пилот Мерседеса Джордж Рассел досрочно закончил гонку из-за того, что в болиде произошло внезапное отключение электроники и остановка двигателя.

После гоночного уик-энда инженеры немецкой команды исследовали состояние машины и пришли к выводу, что отказ случился без каких-либо предварительных сигналов на телеметрии, рассказали это в подкасте Silver Arrows Radio Show.

Однако был зафиксирован отказ системы ERS на входе в поворот, после чего последовали серьёзные повреждения, и болид пришлось остановить. На данный момент внутри Мерседеса изучают повреждённый модуль.

Отмечается, что его отправят на детальный анализ в Великобританию, также отмечается, что из-за резкого отключения болида это усложняет диагностику модуля, на которую может уйти несколько месяцев.

Тем временем Макларен представил юбилейную ливрею для Гран-при Монако.

