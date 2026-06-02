Арсенал готов подписать скандального вингера Милана

Леау может переехать в Лондон.

Арсенал рассмотрит вариант подписания Рафаэла Леау который рассматривает уход из Милана.

По имеющейся информации, лондонский клуб изучает рынок для усиления левого фланга атаки, в числе кандидатов - Морган Роджерс и Рафаэл Леау.

Отмечается, что Арсенал также хочет найти замену Габриэлу Магальяйнсу из-за его проблем с коленом, "канониры" хотят подписать другого игрока на его позицию.

Одной из целей клуба на замену бразильцу является Кастелло Лукеба из РБ Лейпцига, пишет The Times.

Тем временем Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших игроков Чемпионшипа.

