Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших игроков Чемпионшипа

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к хавбеку Миддлсбро Хэйдену Хэкни, пишет The Northern Echo.

В прошедшем сезоне Хэкни стал лидером чемпионата по множеству показателей, став одним из лучших игроков сезона.

Утверждается, что Каррик следил за успехами Хэкни и стал рекомендовать его кандидатуру сразу после назначения временным тренером.

Теперь же, когда англичанин полноценно стал у руля манкунианцев, клуб возобновил интерес к хавбеку. А после того, как Миддлсбро не смог пробиться в АПЛ, ценник на Хэкни существенно снизился.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ интересуется игроком Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!