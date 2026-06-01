ПСЖ готовит еще один трансфер из Борнмута

Эли Жуниор Крупи может перейти вслед за Забарным.
Сегодня, 08:25       Автор: Андрей Безуглый
Эли Жуниор Крупи / Getty Images
ПСЖ намерен углубить состав предстоящим летом, пишет L’Equipe.

По разным слухам парижане работают сразу над несколькими трансферами.

Одним из самых вероятных переходов на текущий момент считается покупка Эли Жуниора Крупи из Борнмута.

В прошлом сезоне 18-летний французский нападающий неплохо проявил себя в АПЛ, забив на сезон 13 мячей.

Трансфермаркт оценивает Крупи в 40 млн евро, однако цена будет существенно выше из-за потенциала футболиста и долгого контракта.

Ранее также сообщалось, что Ювентус тоже хочет подписать французского форварда.

