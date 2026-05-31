iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Не мог и мечтать о лучшем": Мальдера оценил дебют во главе сборной Украины

Тренер украинской национальной команды высказался о победе над Польшей.
Вчера, 23:40       Автор: Игорь Мищук
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился впечатлениями от успешного дебютного матча во главе "сине-желтых", в котором его подопечные обыграли Польшу.

Украинская национальная команда в первом поединке под руководством итальянского специалиста одержала победу со счетом 2:0.

Читай также: Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры

"Это был мой первый матч во главе сборной Украины, поэтому я не мог и мечтать о лучшем дебюте. В первую очередь хочу поблагодарить всех футболистов. Эта победа - их заслуга. С первого дня они доверились мне. Мы очень рады, что на стадионе было много болельщиков. Нам удалось подарить им положительные эмоции, и это очень важно.

Отсутствие профильного правого защитника не стало проблемой, поскольку наши игроки готовы адаптироваться и действовать в том футболе, который мы предлагаем. Отдельно хочу отметить Романчука и Бондаря, быстро воспринявших мои требования.

Что касается взаимодействия Цыганкова и Судакова, то для тренера важно понимать сильнейшие качества своих футболистов. Это очень технические игроки, прекрасно чувствующие друг друга на поле и способные эффективно взаимодействовать.

Также хочу поблагодарить Романа Яремчука. Он проделал большой объем работы, постоянно растягивал оборону соперника и существенно помог команде.

Погодные условия были непростыми, на поле было довольно жарко, поэтому игроки не могли действовать на грани своих возможностей. Однако самое главное - нам удалось воплотить в жизнь большинство своих замыслов. Я всегда говорю: ошибка не в том, чтобы ее совершить, а в том, чтобы не пытаться что-то сделать.

Трубин - просто брависсимо. У нас было всего несколько дней на подготовку, но за это время ребята проделали огромный объем работы. Мы уделили много внимания тактическим занятиям, анализу соперника и определенным изменениям в нашей игровой модели", - сказал Мальдера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Польша - Украина (0:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андреа Мальдера

Статьи по теме

Ярмоленко побил рекорд Шевченко, державшийся с Евро-2012 Ярмоленко побил рекорд Шевченко, державшийся с Евро-2012
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Синчук провел дебютный матч за сборную Украины Синчук провел дебютный матч за сборную Украины

Видео

Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Европа и мир01:00
Чемпионат мира по хоккею-2026: Финляндия победила в финале Швейцарию, Норвегия обыграла Канаду в матче за бронзу
Европа и мир00:50
Финляндия выиграла ЧМ-2026 по хоккею, одолев в финале Швейцарию
Украина00:15
Ярмоленко побил рекорд Шевченко, державшийся с Евро-2012
Вчера, 23:40
Европа23:40
"Не мог и мечтать о лучшем": Мальдера оценил дебют во главе сборной Украины
Легкая атлетика22:48
Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате
Украина22:14
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины
Европа21:44
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Украина21:15
Синчук провел дебютный матч за сборную Украины
Украина20:50
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
Европа20:26
Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK