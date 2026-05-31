"Не мог и мечтать о лучшем": Мальдера оценил дебют во главе сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился впечатлениями от успешного дебютного матча во главе "сине-желтых", в котором его подопечные обыграли Польшу.

Украинская национальная команда в первом поединке под руководством итальянского специалиста одержала победу со счетом 2:0.

"Это был мой первый матч во главе сборной Украины, поэтому я не мог и мечтать о лучшем дебюте. В первую очередь хочу поблагодарить всех футболистов. Эта победа - их заслуга. С первого дня они доверились мне. Мы очень рады, что на стадионе было много болельщиков. Нам удалось подарить им положительные эмоции, и это очень важно.

Отсутствие профильного правого защитника не стало проблемой, поскольку наши игроки готовы адаптироваться и действовать в том футболе, который мы предлагаем. Отдельно хочу отметить Романчука и Бондаря, быстро воспринявших мои требования.

Что касается взаимодействия Цыганкова и Судакова, то для тренера важно понимать сильнейшие качества своих футболистов. Это очень технические игроки, прекрасно чувствующие друг друга на поле и способные эффективно взаимодействовать.

Также хочу поблагодарить Романа Яремчука. Он проделал большой объем работы, постоянно растягивал оборону соперника и существенно помог команде.

Погодные условия были непростыми, на поле было довольно жарко, поэтому игроки не могли действовать на грани своих возможностей. Однако самое главное - нам удалось воплотить в жизнь большинство своих замыслов. Я всегда говорю: ошибка не в том, чтобы ее совершить, а в том, чтобы не пытаться что-то сделать.

Трубин - просто брависсимо. У нас было всего несколько дней на подготовку, но за это время ребята проделали огромный объем работы. Мы уделили много внимания тактическим занятиям, анализу соперника и определенным изменениям в нашей игровой модели", - сказал Мальдера.

