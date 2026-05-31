Ливерпуль официально объявил об уходе защитника

Ливерпуль официально попрощался с Ибраимой Конате.

27-летний француз решил покинуть клуб свободным агентом.

Напомним, что защитник присоединился к мерсисайдцам в 2021 году, перейдя из Лейпцига за 40 млн евро.

С тех пор Конате провел в Англии 183 матча, записав на свой счет семь голов и четыре ассиста.

Вместе с командой француз выиграл АПЛ, а также Кубок и Суперкубок Англии и дважды Кубок лиги.

