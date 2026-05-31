iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль официально объявил об уходе защитника

Ибраима Конате стал свободным агентом.
Сегодня, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

Ливерпуль официально попрощался с Ибраимой Конате.

27-летний француз решил покинуть клуб свободным агентом.

Напомним, что защитник присоединился к мерсисайдцам в 2021 году, перейдя из Лейпцига за 40 млн евро.

С тех пор Конате провел в Англии 183 матча, записав на свой счет семь голов и четыре ассиста. 

Вместе с командой француз выиграл АПЛ, а также Кубок и Суперкубок Англии и дважды Кубок лиги.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль спорит за тренера с другим английским клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ибраима Конате

Статьи по теме

Защитник Ливерпуля подтвердил подписание нового контракта Защитник Ливерпуля подтвердил подписание нового контракта
Реал предложил контракт защитнику Ливерпуля Реал предложил контракт защитнику Ливерпуля
Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль
Реал следит за двумя молодыми центральными защитниками Реал следит за двумя молодыми центральными защитниками

Видео

Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика22:48
Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате
Украина22:14
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины
Европа21:44
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Украина21:15
Синчук провел дебютный матч за сборную Украины
Украина20:50
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
Европа20:26
Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры
Лига Чемпионов19:52
Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Европа19:50
Ливерпуль официально объявил об уходе защитника
Европа и мир19:10
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия одолела Канаду в матче за бронзу, Швейцария и Финляндия разыграют золото
Украина18:55
Романчук дебютировал за сборную Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK