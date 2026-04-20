Защитник Ливерпуля подтвердил подписание нового контракта

Защитник Ливерпуля Ибраима Конате подтвердил, что останется в клубе.

Напомним, что действующий контракт француза заканчивается этим летом, и стороны все еще не подписали новый.

Однако сам Конате заявил, что новый контракт будет подписан в ближайшее время.

Мы долго вели переговоры с клубом и близки к соглашению. Есть большая вероятность, что я останусь здесь в следующем сезоне. Это то, чего я всегда хотел. У меня особые отношения не только с болельщиками, но и с каждым человеком, работающим в клубе. Это потрясающий клуб, потрясающая семья. Этот клуб значит для меня очень много

На счету 26-летнего Конате уже 178 матчей за Ливерпуль.

