Защитник Ливерпуля подтвердил подписание нового контракта
Ибраима Конате, похоже, останется.
Защитник Ливерпуля Ибраима Конате подтвердил, что останется в клубе.
Напомним, что действующий контракт француза заканчивается этим летом, и стороны все еще не подписали новый.
Однако сам Конате заявил, что новый контракт будет подписан в ближайшее время.
Мы долго вели переговоры с клубом и близки к соглашению. Есть большая вероятность, что я останусь здесь в следующем сезоне. Это то, чего я всегда хотел.
У меня особые отношения не только с болельщиками, но и с каждым человеком, работающим в клубе. Это потрясающий клуб, потрясающая семья. Этот клуб значит для меня очень много
На счету 26-летнего Конате уже 178 матчей за Ливерпуль.
Ранее также сообщалось, что звезда Ньюкасла готов покинуть клуб.
