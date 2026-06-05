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Футбол

Мадридский клуб намерен выкупить хавбека ПСЖ

Ли Кан Ин хочет вернуться в Испанию.
Сегодня, 16:50       Автор: Андрей Безуглый
Ли Кан Ин / Getty Images
Ли Кан Ин / Getty Images

Атлетико намерен оформить трансфер Ли Кан Ина, пишет Atletiсo Universe.

Согласно информации инсайдеров, кореец хочет покинуть парижский клуб. И из всех предложений больше всего его интересует Атлетико.

Напомним, что до ПСЖ Ли Кан Ин выступал за Валенсию, а потому хорошо знаком с испанским чемпионатом.

Между клубами существуют хорошие отношения, а потому трансфер корейца вряд ли обойдется дороже, чем в 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона поставила ультиматум Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ли Кан-Ин

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