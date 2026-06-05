Барселона ставит ультиматум Монако касательно трансфера Фати

Барселона при продаже Ансу Фати хочет включить пункт об обратном выкупе или проценте от последующей перепродажи вингера.

Каталонский клуб делает это, чтобы получить максимально выгодные условия за 23-летнего игрока, сообщает Mundo Deportivo.

Ведь они опасаются, что французская команда перепродаст испанца одному из конкурентов с большой наценкой, когда тот наберёт нужную форму и заинтересует другие топ-клубы.

Отмечается, что Монако уже готов выкупить Фати за 11 миллионов евро и даже уже согласовал контракт с Ансу. Однако из-за того, что Барселона хочет обезопасить свои интересы, трансфер задерживается.

К слову, Бешикташ нанял одного из лучших тренеров Серии А.

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