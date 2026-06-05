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Футбол

Барселона ставит ультиматум Монако касательно трансфера Фати

Хочет заработать на Ансу дважды.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Барселона при продаже Ансу Фати хочет включить пункт об обратном выкупе или проценте от последующей перепродажи вингера.

Каталонский клуб делает это, чтобы получить максимально выгодные условия за 23-летнего игрока, сообщает Mundo Deportivo.

Ведь они опасаются, что французская команда перепродаст испанца одному из конкурентов с большой наценкой, когда тот наберёт нужную форму и заинтересует другие топ-клубы.

Отмечается, что Монако уже готов выкупить Фати за 11 миллионов евро и даже уже согласовал контракт с Ансу. Однако из-за того, что Барселона хочет обезопасить свои интересы, трансфер задерживается.

К слову, Бешикташ нанял одного из лучших тренеров Серии А.

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