Романо: Барселона впервые признала, что Альварес может не перейти к ним
Инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале рассказал, что внутри Барселоны впервые допустили срыв трансфера Альвареса.
Отмечается, что в верхушке каталонского клуба впервые публично признали, что переход аргентинского форварда может не состояться.
Однако, несмотря на это, после чемпионата мира Барселона намерена возобновить переговоры с Атлетико. Альварес остаётся главной трансферной целью Барсы, однако мадридцы не готовы идти на уступки.
По словам Романо, за ситуацией также следит Арсенал, который может вступить в борьбу за аргентинского форварда, если сделка между испанскими клубами сорвётся.
Ранее президент мадридского Атлетико категорично заявил о будущем Альвареса.
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