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Футбол

Романо: Барселона впервые признала, что Альварес может не перейти к ним

Атлетико осложняет трансфер своей звезды.
Сегодня, 07:48       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале рассказал, что внутри Барселоны впервые допустили срыв трансфера Альвареса.

Отмечается, что в верхушке каталонского клуба впервые публично признали, что переход аргентинского форварда может не состояться.

Однако, несмотря на это, после чемпионата мира Барселона намерена возобновить переговоры с Атлетико. Альварес остаётся главной трансферной целью Барсы, однако мадридцы не готовы идти на уступки.

По словам Романо, за ситуацией также следит Арсенал, который может вступить в борьбу за аргентинского форварда, если сделка между испанскими клубами сорвётся.

Ранее президент мадридского Атлетико категорично заявил о будущем Альвареса.

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