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Футбол

"Завтра опустится занавес": Дешам - о завершении карьеры в сборной Франции и планах на будущее

С оптимизмом уходит из национальной команды.
Сегодня, 07:25       Автор: Валентина Чорноштан
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями перед своим последним матчем во главе национальной команды за третье место в рамках чемпионата мира.

По словам специалиста, он понимает, что после этой встречи завершится важнейший этап его карьеры. Дешам признался, что будет скучать по сборной, с которой за 15 лет пережил как яркие победы, так и непростые моменты. При этом он с оптимизмом смотрит в будущее и считает работу с национальной командой лучшим периодом своей жизни,  передает Reuters.

Я знаю, что завтра опустится занавес. Никто здесь не будет плакать, но я знаю, что буду скучать по сборной. Это заняло 25 лет моей жизни вместе с игровой карьерой и оставило глубокий след. Остались незабываемые воспоминания. Но самое главное – это всегда то, что ждёт впереди.

Напомним, Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Матч за третье место чемпионата мира пройдёт 19 июля в 00:00 по киевскому времени.

Тем временем Франция определилась с заменой Дешаму во главе сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции по футболу Дедье Дешам

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