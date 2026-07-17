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Футбол

Салах нашел себе новый клуб

Египтянин устно договорился с турецким грандом.
Сегодня, 22:54       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Бывший вингер Ливерпуля Мохамед Салах может продолжить карьеру в Турции.

Как утверждает журналист Foot Mercato Санти Ауна, 34-летний футболист достиг устной договоренности с Бешикташем.

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Египетский вингер сможет пополнить состав турецкой команды бесплатно, поскольку покинул стан мерсисайдцев в статусе свободного агента.

Ожидается, что Салах подпишет с Бешикташем годичный контракт с возможностью продления еще на один сезон. Заработная плата египтянина должна составить 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона в виде бонусов.

В своем последнем сезоне за Ливерпуль Салах провел во всех турнирах 41 матч, отличившись 12 голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бешикташ ведет переговоры с Наполи по поводу перехода Ромелу Лукаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы бешикташ Мохамед Салах

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