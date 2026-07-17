Олийникова вышла в полуфинал турнира в Румынии

Украинка в четвертьфинале в двух сетах одолела французскую соперницу.

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№52 WTA) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в румынских Яссах.

В четвертьфинальном поединке украинка встречалась с француженкой Кларой Бюрель (№630 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.

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Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты. Украинка за матч не подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала девять из 17 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 250, Яссы, Румыния

1/4 финала

Александра Олийникова (Украина) - Клара Бюрель (Франция) 6:4, 7:5

Олийникова во второй раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований на уровне Тура. В феврале украинка дошла до этой стадии на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

За выход в финал турнира в Яссах Олийникова поборется с египтянкой Майяр Шериф.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина проиграла в первом круге турнира в Яссах.

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