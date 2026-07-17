Салиба скрывал травму и играл на уколах весь Мундиаль

Теперь ему грозит длительная пауза.

Защитник сборной Франции и Арсенала Уильям Салиба провёл чемпионат мира, несмотря на травму спины.

Как сообщает RMC, повреждение 25‑летний футболист получил ещё два месяца назад в одном из матчей АПЛ, а не в полуфинале против Испании, как сообщалось ранее.

По информации источника, Салиба сыграл шесть матчей на турнире, принимая обезболивающие и тренируясь по индивидуальной программе.

Отмечается, что из‑за проблем со здоровьем он пропустил лишь встречу группового этапа с Норвегией. Добавим, что из‑за такого исхода защитник может выбыть на срок от четырёх до пяти месяцев.

К слову, две звезды сборной пропустили тренировку Испании перед финалом чемпионата мира.

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