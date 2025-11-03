Защитник Арсенала объяснил, почему отказался от перехода в Реал

Хочет остаться и выиграть трофеи в Лондоне.

Защитник Арсенала Уильям Салиба мог перейти в мадридский Реал, однако продлил контракт с лондонским клубом до 2028 года.

В интервью Foot Mercato французский футболист объяснил своё решение остаться в Арсенале:

Конечно, предложения от таких клубов, как Реал, могут соблазнить. Это тоже может дать стимул для развития, однако я посчитал нужным остаться в Арсенале. Сначала хочу выиграть трофеи здесь, с этим клубом, а уже потом думать о своём будущем.

Салиба выступает за канониров с лета 2019 года. За это время 24-летний защитник сыграл 146 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

