Защитник Арсенала объяснил, почему отказался от перехода в Реал

Хочет остаться и выиграть трофеи в Лондоне.
Сегодня, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Уильям Салиба / Getty Images
Уильям Салиба / Getty Images

Защитник Арсенала Уильям Салиба мог перейти в мадридский Реал, однако продлил контракт с лондонским клубом до 2028 года.

Читай также: Арсенал уверенно обыграл Бернли

В интервью Foot Mercato французский футболист объяснил своё решение остаться в Арсенале:

Конечно, предложения от таких клубов, как Реал, могут соблазнить. Это тоже может дать стимул для развития, однако я посчитал нужным остаться в Арсенале. Сначала хочу выиграть трофеи здесь, с этим клубом, а уже потом думать о своём будущем.

Салиба выступает за канониров с лета 2019 года. За это время 24-летний защитник сыграл 146 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Вильям Салиба

