Арсенал минимально одолел Брайтон

В среду, 4 марта, Арсенал отправился в гости к Брайтону.

Уже на 9-й минуте Сака открыл счет, воспользовавшись ошибкой Вербрюггена, и, похоже, Арсеналу этого хватило.

В остальное время первого тайма вся острота на поле исходила от "чаек". которые стремились отыграться. Но количество ударов так и не удалось конвертировать в голы.

Во втором тайме Арсенал действовал уже более активно, однако никак не мог начать угрожать воротам соперника. Брайтон же время от времени находил свои моменты, но сравнять счет команде Хюрцелера так и не удалось.

Брайтон - Арсенал 0:1

Гол: Сака, 9

