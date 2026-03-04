iSport.ua
Милан намерен продлить свою главную звезду

Рафаэль Леау останется в стане "россонери".
Сегодня, 22:43       Автор: Андрей Безуглый
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Милан собирается продлить контракт с Рафаэлем Леау, пишет La Gazzetta dello Sport.

Текущий контракт португальца рассчитан до 2028 года, "россонери" же хотят его продлить до 2030-го.

Само собой при этом зарплата Леау существенно вырастет. Сейчас он зарабатывает около 5,5 млн евро в год.

Милан уже связался с агентами и семьей вингера, по сути, начав прощупывать почву. В ближайшее время состояться первые официальные контакты.

В текущем сезоне Рафаэль Леау провел 22 матча, отметившись десятью голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что новый контракт хочет получить и защитник МЮ.

