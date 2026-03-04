iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Атлетико приостановил переговоры об уходе

Антуан Гризманн может доиграть сезон с "матрацниками".
Сегодня, 21:00       Автор: Андрей Безуглый
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может остаться в клубе до конца сезона, пишет ESPN.

Напомним, что француз ведет переговоры с Орландо Сити при том, что трансферное окно в МЛС закроется 26 марта.

Однако после того, как Атлетико прошел в финал Кубка Испании, Гризманн приостановил переговоры с американским клубом.

Диего Симеоне хочет, чтобы форвард доиграл сезон до конца и при возможности поднял вместе с командой трофей.

При этом Гризманн рискует упустить предложение от Орландо, так как инсайдеры считают, что оно будет неактуальным в следующие трансферные окна.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел 38 матчей, отличившись 12 голами и 2 передачами.

Ранее также сообщалось, что Реал начал расследование касательно участившихся травм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антуан Гризманн

Статьи по теме

Клуб МЛС работает над переходом звезды Атлетико Клуб МЛС работает над переходом звезды Атлетико
Атлетико потерял лидера команды Атлетико потерял лидера команды
Звезда Атлетико продлил контракт с клубом Звезда Атлетико продлил контракт с клубом
Атлетико согласовал продление контракта со звездным игроком Атлетико согласовал продление контракта со звездным игроком

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа23:39
Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу
Европа23:32
Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом
Европа23:30
Арсенал минимально одолел Брайтон
Европа22:43
Милан намерен продлить свою главную звезду
Олимпийские игры21:55
Уже 14 стран присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Европа21:00
Лидер Атлетико приостановил переговоры об уходе
Киберспорт20:36
NaVi узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 7
Европа20:32
Реал намерен отыскать причины частых тяжелых травм своих игроков
Лига Чемпионов19:50
Европейские клубы намерены продавить изменение в правилах Лиги чемпионов
Европа19:50
Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK