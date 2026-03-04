Лидер Атлетико приостановил переговоры об уходе

Антуан Гризманн может доиграть сезон с "матрацниками".

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может остаться в клубе до конца сезона, пишет ESPN.

Напомним, что француз ведет переговоры с Орландо Сити при том, что трансферное окно в МЛС закроется 26 марта.

Однако после того, как Атлетико прошел в финал Кубка Испании, Гризманн приостановил переговоры с американским клубом.

Диего Симеоне хочет, чтобы форвард доиграл сезон до конца и при возможности поднял вместе с командой трофей.

При этом Гризманн рискует упустить предложение от Орландо, так как инсайдеры считают, что оно будет неактуальным в следующие трансферные окна.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел 38 матчей, отличившись 12 голами и 2 передачами.

