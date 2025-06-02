Звезда Атлетико продлил контракт с клубом

Антуан Гризманн проведет в Мадриде еще два сезона.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, француз останется в команде до 2027 года.

Антуан Гризманн играл за Атлетико с 2014 по 2019, а затем с 2021 года по настоящий момент. Француз стал настоящей легендой клуба, проведя 442 матча.

В прошлом сезоне 34-летний нападающий сыграл 53 матча, в которых отличился 16 голами и 9 ассистами.

Ранее также стало известно, что Атлетико планирует громкий трансфер.

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