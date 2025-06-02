УЕФА изменит преимущество домашнего поля в еврокубках

Теперь порядок матчей будет определяться местом в таблице.

УЕФА намерен изменить правила в еврокубках, чтобы повысить ценность высшего места в таблице, сообщает ESPN.

Напомним, что в прошедшем сезоне команды из топ-8 сыграли ответные матчи 1/8 финала дома. Но уже в следующих этапах порядок матчей определялся жребием.

Это привело к тому, что ПСЖ и Интер играли ответные матчи полуфинала дома, хотя их соперники заняли в таблице места выше.

Со следующего сезона порядок матчей на всех этапах будет определяться положением в таблице. Клубы, которые займут позицию выше, будут играть матч-ответ дома.

Ожидается, что это измнение также коснется Лиги Европы и Лиги конференций.

Ранее также стало известно, что Манчестер Сити потерял игрока накануне клубного ЧМ.

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