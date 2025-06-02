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Футбол

Хавбек Манчестер Сити пропустит клубный ЧМ и, вероятно, старт сезона

Матео Ковачич перенес операцию.
Сегодня, 13:54       Автор: Андрей Безуглый
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Матео Ковачич выбыл на долгий срок, пишет The Athletic.

Как сообщил тренер сборной Хорватии Златко Далич, хавбек перенес операцию на ахилле.

Ожидается, что восстановление Ковачича займет около трех месяцев. Хорват точно не сыграет на клубном ЧМ и рискует пропустить старт сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне 31-летний Ковачич провел 42 матча, отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что другой хавбек "горожан" может покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матео Ковачич

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