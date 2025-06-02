Манчестер Юнайтед следит за воспитанником Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед следит за ситуацией Джеймса Макати, пишет Mirror.

Напомним, 22-летний хавбек в прошедшем сезоне покаказал большой прогресс и стал считаться большим талантом.

Макати провел за Манчестер Сити 27 матчей, отличившись семью голами.

Гвардиола высоко оценивает игрока, однако не может гарантировать ему постоянное игровое время. Сам же Макати подумывает об уходе из клуба на фоне новостей о покупке "горожанами" Рейндерса и Шерки.

Манчестер Юнайтед рассматрирвает возможность сделать игроку предложение, чтобы усилить свою полузащиту. Джеймс Макати оценивается в 20 млн евро.

Напомним, что лидер Манчестер Юнайтед должен решить свою судьбу в ближайшие дни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!