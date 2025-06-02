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Футбол

Манчестер Юнайтед следит за воспитанником Манчестер Сити

Джеймс Макати может сменить клуб.
Сегодня, 12:40       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Макати / Getty Images
Джеймс Макати / Getty Images

Манчестер Юнайтед следит за ситуацией Джеймса Макати, пишет Mirror.

Напомним, 22-летний хавбек в прошедшем сезоне покаказал большой прогресс и стал считаться большим талантом.

Макати провел за Манчестер Сити 27 матчей, отличившись семью голами.

Гвардиола высоко оценивает игрока, однако не может гарантировать ему постоянное игровое время. Сам же Макати подумывает об уходе из клуба на фоне новостей о покупке "горожанами" Рейндерса и Шерки.

Манчестер Юнайтед рассматрирвает возможность сделать игроку предложение, чтобы усилить свою полузащиту. Джеймс Макати оценивается в 20 млн евро.

Напомним, что лидер Манчестер Юнайтед должен решить свою судьбу в ближайшие дни.

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