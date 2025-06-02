Лидер Манчестер Юнайтед в ближайшие дни определится с будущим

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш должен принять решение о своем будущем на этой неделе.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, руководство Аль-Хиляля уверено в подписании португальца, хотя игрок пообещал еще не определился и пообещал свое решение до пятницы, 7 июня.

Бруну находится в раздумьях и примет решение, которое будет основано на комфорте и лучшем будущем для его семьи.

Саудовский клуб еще не делал предложение МЮ, но руководство Аль-Хиляля считает, что если Бруну согласится на переход, то манкунианцы будут готовы его продать, несмотря на то, что публично от боссов МЮ поступают сигналы, что этого не произойдет.

В прошлом сезоне капитан «красных дьяволов» сыграл 57 матчей, отдал 19 результативных передач и забил 17 мячей.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о подписании лидера аутсайдера АПЛ.

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