Манчестер Юнайтед оформил первый летний трансфер, усилившись бразильским форвардом

Манчестер Юнайтед анонсировал первое летнее приобретение в лице нападающего Вулверхэмптона Матеуса Куньи.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, клуб согласовал с "волками" трансфер 26-летнего бразильского форварда.

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Окончательно переход будет осуществлен после завершения всех регистрационных процедур.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025

Детали трансфера не разглашаются, но ранее сообщалось, что МЮ заплатит за игрока 62,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кунья провел за Вулверхэмптон во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед официально попрощался с тремя футболистами.

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