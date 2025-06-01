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Футбол

Манчестер Юнайтед оформил первый летний трансфер, усилившись бразильским форвардом

Манкунианцы согласовали переход Матеуса Куньи из Вулверхэмптона.
Вчера, 16:25       Автор: Игорь Мищук
Матеус Кунья / Getty Images
Матеус Кунья / Getty Images

Манчестер Юнайтед анонсировал первое летнее приобретение в лице нападающего Вулверхэмптона Матеуса Куньи.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, клуб согласовал с "волками" трансфер 26-летнего бразильского форварда.

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Окончательно переход будет осуществлен после завершения всех регистрационных процедур.

Детали трансфера не разглашаются, но ранее сообщалось, что МЮ заплатит за игрока 62,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кунья провел за Вулверхэмптон во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед официально попрощался с тремя футболистами.

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