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Футбол

МЮ официально попрощался с тремя футболистами

Два защитника и полузащитник завершили выступления за "красных дьяволов".
Вчера, 21:28       Автор: Антон Федорцив
Джонни Эванс и Кристиан Эриксен / Getty Images
Джонни Эванс и Кристиан Эриксен / Getty Images

Трио исполнителей покинуло Манчестер Юнайтед после финального тура сезона. Матч против бирмингемской Астон Виллы стал последним для Виктора Линделефа, Джонни Эванса и Кристиана Эриксена, сообщает официальный сайт клуба.

"Все в Юнайтед благодарны Виктору, Джонни и Кристиану за их вклад во время пребывания на Олд Траффорд и желают им успеха в будущем. Каждый из них удостоился бурных оваций от благодарной публики в воскресенье", – говорится в заявлении.

Три исполнителя приложились к победе над "вилланами" (2:0). Линделеф провел на поле все 90 минут. Зато Эванс и Эриксен появились со скамейки запасных во втором тайме. Последний даже отличился голом с 11-метровой отметки.

К слову, украинцы Забарный и Миколенко оформили ассисты в 38-м туре АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристиан Эриксен Джонни Эванс

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