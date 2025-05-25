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Футбол

Ассисты Забарного и Миколенко принесли победы, Брентфорд с Ярмолюком завершили сезон ничьей

Как сыграли команды украинцев в последнем туре АПЛ.
Вчера, 20:37       Автор: Андрей Безуглый
Борнмут - Лестер / Getty Images
Борнмут - Лестер / Getty Images

В воскресенье, 25 мая, состоялся последний тур АПЛ, в котором приняли участие и украинские игроки.

Борнмут Ильи Забарного принимал дома Лестер.

В течение первого тайма хозяева приложили немало усилий, чтобы забить, однако единственный раз мяч оказался в сетке стараниями игрроков Лестера. Взятие ворот, тем не менее, было отменено из-за офсайда.

Во втором тайме картина на поле не изменилась, Борнмут очень хотел завершить сезон домашней победой. На 64-й минуте VAR отменил уже гол Борнмута, снова вернув на табло нули.

И лишь на 74-й минуте Семеньо воспользовался идеальной скидкой Забарного и открыл счет, а еще до конца матча ганец оформил дубль, принеся своей команде уверенную победу.

Статистика матча Борнмут - Лестер 38-го тура чемпионата Англии

Источник: Getty Images

Борнмут - Лестер 2:0
Голы: Семеньо, 74, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 0.27
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 20 - 3
Удары в створ: 7 - 0
Угловые: 6 - 1
Фолы: 19 - 16

Также параллельно Брентфорд Егора Ярмолюка отправился в гости к Вулверхэмптону.

Этот матч уже был куда более равным, чем предыдущий, однако так же скуп на голы. Уже на 20-й минуте Бриан Мбемо вывел Брентфорд вперед. До конца тайма гости еще дважды могли расписаться в воротах соперника, но удача была не на их стороне.

Во втором тайме "лисы" еще больше растеряли преимущество, однако их атаки стали намного острее. В итоге под занавес матча Мунетси классным ударом с угла штрафной отправил мяч точно в дальнюю девятку. Стоит отметить, что Ярмолюк провел на поле все 90 минут.

Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд 38-го тура чемпионата Англии

Источник: Getty Images

Вулверхэмптон - Брентфорд 1:1
Голы: Мунетси, 75 - Мбемо, 20

Ожидаемые голы (xG): 1.12 - 1.43
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 18 - 13
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 8 - 3
Фолы: 7 - 9

Также Эвертон Виталия Миколенко отправился в гости к Ньюкаслу, которому нужна была победа, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов.

С первых минут команда Эдди Хау бросилась в атаку, и в течение всего тайма создала несколько очень опасных моментов. Однако и "ириски" не отсиживались в обороне и активно проверяли навыки Джордана Пикфорда.

После безголевого первого тайма ожидалось, что Ньюкасл брросит все силы на победу. Так оно и вышло, но удача была на стороне гостей. 

На 65-й минуте Миколенко отправил мяч в штрафную, где среди нескольких игроков точно сориентировался Алькарас, который вогнал мяч практически в упор в ворота Пикфорда. Ньюкасл попытался спасти матч, но Эвертон дейстовал уверенно, перекрывая атаки соперника и тоже активно атакуя. Но по итогам 90 минут счет так и остался 0:1.

Однако благодаря результатам других матчей Ньюкасл остался на пятой строчке и все же попал в Лигу чемпионов.

Статистика матча Ньюкасл - Эвертон 38-го тура чемпионата Англии

Источник: Getty Images

Ньюкасл - Эвертон 0:1
Гол: Алькарас, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.27 - 0.90
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 17 - 14
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 12 - 3
Фолы: 12 - 9

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