Милан собирается в январе арендовать форварда Реала

"Россонери" готовы составить конкуренцию Роме в борьбе за Эндрика.

Милан заинтересован в подписании во время зимнего трансферного окна нападающего Реала Эндрика.

Как сообщает Marca, "россонери" в январе собираются договориться с мадридцами об аренде 20-летнего футболиста. В итальянском клубе рассчитывают, что гарантия предоставления бразильскому форварду регулярной игровой практики сможет поспособствовать сделке.

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На молодого нападающего также претендует Рома, однако на данный момент считается, что Милан является более привлекательным вариантом для игрока.

В нынешнем сезоне Эндрик принял участие лишь в одном матче в составе Реала, выйдя на замену на несколько минут под конец поединка Ла Лиги с Эльче (3:2).

Ранее сообщалось, что Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику.

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