iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан собирается в январе арендовать форварда Реала

"Россонери" готовы составить конкуренцию Роме в борьбе за Эндрика.
Сегодня, 19:23       Автор: Игорь Мищук
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Милан заинтересован в подписании во время зимнего трансферного окна нападающего Реала Эндрика.

Как сообщает Marca, "россонери" в январе собираются договориться с мадридцами об аренде 20-летнего футболиста. В итальянском клубе рассчитывают, что гарантия предоставления бразильскому форварду регулярной игровой практики сможет поспособствовать сделке.

Читай также: Реал потерял на несколько месяцев защитника

На молодого нападающего также претендует Рома, однако на данный момент считается, что Милан является более привлекательным вариантом для игрока.

В нынешнем сезоне Эндрик принял участие лишь в одном матче в составе Реала, выйдя на замену на несколько минут под конец поединка Ла Лиги с Эльче (3:2).

Ранее сообщалось, что Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан Реал Мадрид Эндрик

Статьи по теме

Сам себя подставил: игрок Реала случайно засветил Хейсена с запрещенным предметом Сам себя подставил: игрок Реала случайно засветил Хейсена с запрещенным предметом
Клуб УПЛ получил трансферный бан от ФИФА Клуб УПЛ получил трансферный бан от ФИФА
Реал потерял на несколько месяцев защитника Реал потерял на несколько месяцев защитника
Старожил Лацио продолжит карьеру в ОАЭ Старожил Лацио продолжит карьеру в ОАЭ

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина принимает Венгрию в Лиге наций, матчи Франции, Италии, Румынии
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Европа22:02
"Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца
Бокс21:54
Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его
Лига наций20:50
Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией
Европа20:45
Стали известны претенденты на Golden Boy-2026
Лига наций20:12
Тренер Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в сборную после конфликта
Европа19:47
Бавария в шаге от продления своей главной звезды
Европа19:23
Милан собирается в январе арендовать форварда Реала
Другие18:50
Сборную росии допустили на женский ЧМ-2027 по волейболу
Бокс18:39
Промоутер Джошуа рассказал, возможен ли реванш с Фьюри
Киберспорт17:55
NaVi одержали вторую победу на ESL Pro League Season 24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK