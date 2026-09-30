Реал потерял на несколько месяцев защитника
Защитнику Реала Раулю Асенсио придется провести длительное время в лазарете мадридского клуба из-за травмы.
"Сливочные" на своем официальном сайте сообщили, что 23-летнему футболисту диагностировали стрессовый перелом большеберцовой кости правой ноги, после чего было принято решение о необходимости операции. Хирургическое вмешательство запланировано на завтра.
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Мадридский клуб не уточнил сроки восстановления защитника, однако, по информации местных СМИ, после операции игроку придется пропустить от двух до четырех месяцев.
В нынешнем сезоне Асенсио еще не провел ни одного матча за Реал. Начало кампании защитник пропустил из-за мышечного повреждения, а последние три поединка провел на скамейке запасных.
Ранее были названы сроки восстановления капитана Реала после травмы.
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