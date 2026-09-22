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Футбол

Названы сроки восстановления капитана Реала после травмы

Федерико Вальверде угодил в лазарет мадридского клуба после дерби с Атлетико.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Реал потерял из-за травмы своего основного полузащитника и капитана команды Федерико Вальверде.

Ранее стало известно, что 28-летний футболист получил повреждение в матче 7-го тура Ла Лиги против Атлетико (1:2) после удара в район голеностопа со стороны игрока "матрасников" Ли Кан-ина. Арбитр встречи оставил этот эпизод без какого-либо наказания.

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Как сообщает официальный сайт "сливочных", уругвайский хавбек прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали растяжение связок левого голеностопа третьей степени.

Реал не назвал точные сроки возвращения футболиста, отметив, что все будет зависеть от прогресса восстановления. Тем не менее, по информации СМИ, на реабилитацию игроку потребуется около двух недель.

В нынешнем сезоне Вальверде провел в составе Реала восемь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что арбитра мадридского дерби наказали после скандального судейства.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Федерико Вальверде

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