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Футбол

Атлетико - Реал 2:1: обзор матча и результат игры 20.09.2026

Мадридское противостояние осталось за "матрасниками".
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Атлетико обыграл Реал / Getty Images
Атлетико обыграл Реал / Getty Images

В воскресенье, 20 сентября, в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги состоялось мадридское дерби, в котором Атлетико принимал Реал.

Команда Диего Симеоне, играя практически весь второй тайм в большинстве, вышла победителем из противостояния, одолев соперника со счетом 2:1.

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Первый тайм команды провели в борьбе и завершили без забитых мячей. А в начале второй половины встречи Реал остался вдесятером после того, как Дин Хюйсен сфолил в своей штрафной на Джулиано Симеоне и получил красную карточку. Вперед Атлетико вывел Алехандро Гримальдо, реализовав пенальти на 53-й минуте.

Спустя шесть минут преимущество "матрасников" удвоил Джонатан Дэвид, замкнув в штрафной прострел с фланга. До конца матча "сливочным" удалось отквитать только один мяч усилиями Антонио Рюдигера, который успешно пробил головой после навеса со штрафного.

После семи туров Атлетико имеет в своем активе 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал с 15 баллами расположился строчкой ниже.

Статистика матча Атлетико - Реал 7-го тура чемпионата Испании

Атлетико - Реал 2:1

Голы: Гримальдо, 53 (пен.), Дэвид, 59 - Рюдигер, 89

Ожидаемые голы (xG): 2.39 - 0.32
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 3 - 1
Фолы: 19 - 6

Атлетико: Облак - Льоренте, Пубиль (Коке, 46), Ромеро (Ле Норман, 89), Ганцко - Симеоне, Баэна (Лукман, 67), Кардосо, Гримальдо - Кан-ин Ли (Юльманн, 89), Дэвид (Альварес, 62).

Реал: Куртуа - Думфрис, Конате, Хюйсен, Кукурелья - Вальверде, Чуамени (Камавинга, 71) - Гюллер (Рюдигер, 54), Беллингем (Силва, 82), Винисиус (Диоманде, 54) - Мбаппе.

Предупреждения: Пубиль, Ромеро - Беллингем.

Удаление: Хюйсен, 52.

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