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Промоутер сообщил, когда Итаума вернется в ринг после первого в карьере поражения

Представитель британского боксера рассказал о его ближайших планах.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Итаума уступил Хрговичу / Getty Images
Итаума уступил Хрговичу / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего претендента на титул в супертяжелом весе Мозеса Итаумы, высказался о его будущем после поражения от обладателя титула IBF Филипа Хрговича.

Представитель британского боксера сообщил, что его подопечный уже в начале следующего года собирается провести следующий бой.

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"Он подерется в самом начале следующего года. Я несколько раз разговаривал с ним, на самом деле он уже вернулся в зал.

Я встречусь с его командой на следующей неделе, и мы разберемся со всеми вопросами. Итаума очень расстроен, потому что, в первую очередь, он выигрывал бой. Он понимает, что сделал неправильно. Это не высшая математика, но нужно внести определенные серьезные коррективы", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что в конце августа Итаума потерпел первое в профессиональной карьере поражение, уступив Хрговичу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Итаума хотел незамедлительного реванша с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

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